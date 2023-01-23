В Общину Западного Азербайджана направлено много предложений по концепции "Возвращения"

В связи с проектом концепции "Возвращения" на адрес электронной почты Общины Западного Азербайджана направлено большое количество предложений.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сообщила пресс-секретарь общины Ульвия Зульфикар.

Отметим, что Общиной Западного Азербайджана был создан специальный адрес электронной почты для приема предложений по проекту концепции "Возвращения" от общественности. Предложения принимались до 18:00 21 января.

Как сообщила пресс-секретарь, предложения были направлены учеными, специалистами, представителями общественности и зарубежными экспертами.

"Каждое из предложений принято к сведению. Среди них есть предложения, содержащие, интересные и полезные идеи. Кроме того, правление Общины постоянно встречается с интеллектуалами, учеными и экспертами в этой области, мы несколько раз проводили слушания по предложениям, касающихся проекта концепции "Возвращения",- подчеркнула представитель организации.