В Госкомитете по работе с диаспорой состоялось расширенное заседание коллегии

В Государственном комитете Азербайджанской Республики по работе с диаспорой состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное итогам 2022 года и плану деятельности на 2023 год.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе комитета, на мероприятии, начавшемся с исполнения Государственного гимна, минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Объявив коллегию открытой, председатель комитета Фуад Мурадов отметил, что 2022 год занимает значимое место в деятельности Госкомитета по работе с диаспорой и истории азербайджанского диаспорского движения, выразил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой признательность за внимание и заботу о деятельности комитета и диаспорских организаций.

Он констатировал, что в минувшем году в культурной столице Азербайджана - Шуше были проведены такие важные мероприятия, как V Съезд (Победы) азербайджанцев мира и III Летний лагерь диаспорской молодежи, в Гадруте вместе с нашими солдатами и офицерами отмечен 20-летний юбилей комитета. В течение года Госкомитет продолжал деятельность, направленную на доведение до мировой общественности полной информации об Азербайджане, массовую пропаганду материально-духовного наследия, формирование лоббизма, организационное становление азербайджанцев, проживающих за рубежом, их интеграцию в общества стран проживания, обеспечение активности в общественно-политической жизни, расширение связей с исторической родиной, а также налаживание отношений доброго сотрудничества между диаспорскими организациями, осуществлял последовательные и системные меры для единства наших соотечественников и их более тесного сплочения вокруг идеологии азербайджанства.

Было подчеркнуто, что в отчетный период азербайджанская диаспора проявила особую активность, продемонстрировала образцовое единство и организованность.

Азербайджанские диаспорские организации в зарубежных странах провели перед посольствами Армении и представительствами международных организаций в 40 государствах акции в связи с доведением до мировой общественности правды о политике сепаратизма, экстремизма, "прихватизации", осуществляемой Арменией в регионе Южного Кавказа, пресечением кампаний, развернутых армянской диаспорой и лобби против нашей страны, обнаружением массовых захоронений в селе Эдилли Ходжавендского района. Азербайджанские диаспорские организации, проведя в ведущих европейских столицах и городах акции в связи с провокацией, совершенной Арменией 12-14 сентября, выразили протест против ее руководства. В целом активисты диаспоры адресовали общественно-политическим кругам, представителям государства и правительства стран проживания 70, а диаспорские организации - 143 обращения и заявления о провокации.

Председатель комитета сказал, что в целях координации диаспорской деятельности в соответствии с поручениями и рекомендациями Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в 2023 году также планируется увеличить количество координационных советов и домов Азербайджана, а также школ "Карабах" и воскресных школ.

Затем был заслушан отчет заведующих отделами ГКРД. Заседание коллегии завершилось вручением орденов и медалей сотрудникам комитета, награжденным распоряжением Президента.

Отметим, что за плодотворную деятельность в осуществлении государственной политики в области работы с азербайджанской диаспорой распоряжением Президента Ильхама Алиева от 4 июля 2022 года председатель комитета Фуад Мурадов был награжден орденом "За службу Отечеству" 3-й степени, а 8 сотрудников - медалью "Терегги". Кроме того, распоряжением Президента от 22 июня 2022 года 3 сотрудника Госкомитета по работе с диаспорой по случаю Дня профессионального праздника государственных служащих - 23 июня были награждены медалью "За отличие на государственной службе".