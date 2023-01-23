https://news.day.az/politics/1530834.html Азербайджан всегда был рядом с Турцией в трудные времена - Джахит Багчи
Азербайджан всегда был рядом с Турцией в трудные времена - Джахит Багчи
Азербайджан всегда был рядом с Турцией в трудные времена.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом заявил сегодня посол Турции Джахит Багджи во время встречи в Общине Западного Азербайджана.
"Турецко-азербайджанские отношения дошли до наших дней с понятием "И в горе, и в печали".
А самую большую радость мы испытали в 44-дневной Отечественной войне. В справедливой борьбе Турция всеми силами была на стороне Азербайджана.
Мы верим в восстановление мира в регионе", - сказал посол.
Отметим, что 23 января посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи посетил Общину Западного Азербайджана в новом административном здании.
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