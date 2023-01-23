Азербайджан всегда был рядом с Турцией в трудные времена.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом заявил сегодня посол Турции Джахит Багджи во время встречи в Общине Западного Азербайджана.

"Турецко-азербайджанские отношения дошли до наших дней с понятием "И в горе, и в печали".

А самую большую радость мы испытали в 44-дневной Отечественной войне. В справедливой борьбе Турция всеми силами была на стороне Азербайджана.

Мы верим в восстановление мира в регионе", - сказал посол.

Отметим, что 23 января посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи посетил Общину Западного Азербайджана в новом административном здании.