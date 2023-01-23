https://news.day.az/politics/1530839.html Составлен список более 100 тысяч наших соотечественников из Западного Азербайджана
Составлен список более 100 тысяч наших соотечественников из Западного Азербайджана
Составлен список более 100 000 наших соотечественников из Западного Азербайджана, и этот процесс продолжается.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказала журналистам руководитель пресс-службы Общины Западного Азербайджана Ульвия Зульфигар.
Она отметила, что процесс переписи выходцев из Западного Азербайджана продолжается. Каждый день 250-300 человек обращаются к нам для регистрации.
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