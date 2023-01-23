Составлен список более 100 тысяч наших соотечественников из Западного Азербайджана

Составлен список более 100 000 наших соотечественников из Западного Азербайджана, и этот процесс продолжается.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказала журналистам руководитель пресс-службы Общины Западного Азербайджана Ульвия Зульфигар.

Она отметила, что процесс переписи выходцев из Западного Азербайджана продолжается. Каждый день 250-300 человек обращаются к нам для регистрации.

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