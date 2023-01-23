Армения заняла неконструктивную позицию в вопросе пропавших без вести лиц

19-21 января делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым находилась с рабочим визитом в Королевстве Нидерланды.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры.

Сообщается, что в рамках визита делегация провела встречи с президентом Агентства Европейского союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия Ладиславом Хамраном, генеральным директором Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) Кэтрин Бомбергер, в Секретариате Международной ассоциации прокуроров (МАП) в Гааге с генеральным секретарем, исполнительным директором и генеральным консультантом организации Ханом Мораалом, Янне Холст-Хюбнер и Шеназом Музаффером.

В ходе встречи с генеральным директором Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) Кэтрин Бомбергер Кямран Алиев сообщил, что во время I Карабахской и Отечественной войн 3896 азербайджанцев пропали без вести, многие из них были замучены, убиты и похоронены в массовых захоронениях. Генпрокурор подчеркнул, что Армения заняла неконструктивную позицию в этом вопросе, и отметил, что за прошедший период было передано небольшое количество останков. Была подчеркнута важность сотрудничества в этой области с учетом передового опыта ICMP в идентификации останков. Затем были осмотрены лаборатории комиссии, обсужден вопрос организации ознакомительной поездки для прокуроров-криминалистов нашей страны.

Во встречах принял участие чрезвычайный и полномочный посол нашей страны в Нидерландах Рахман Мустафаев.