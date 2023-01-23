«Весь мир называет эту территорию Карабахом»

В эфире передачи Hard Talk на телеканале BBC автор программы Стивен Сакур вывел из себя российского миллиардера Рубена Варданяна, подчеркнув, что территорию, о которой говорит Варданян, весь мир называет Карабахом. "блаблабла", - подчеркнул Сакур - и Варданян еле сдержал себя в руках, передает Day.Az.

Было видно, что называющий себя "государственным министром" человек явно не ожидал, что в шоу на всемирно известном канале придется отвечать на настоящие вопросы, а не на согласованные заранее темы, как Рубен Варданян привык делать в последние недели.

За 25 минут видеоинтервью на ВВС Варданян несколько раз оказался загнанным в угол. Неудивительно, что российский миллиардер изменил своей традиции и не рискнул опубликовать это интервью на своих страницах в соцсетях.