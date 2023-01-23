На BBC раскритиковали спектакль Варданяна с талонной системой

В ходе интервью с российским миллиардером в эфире телеканала BBC, автор программ Hard Talk Стивен Сакур открыто раскритиковал его спектакль с талонной системой, передает Day.Az.

"Международный комитет красного креста обеспечивает поставку некоторых жизненно важных лекарств. Но я вижу, что вы применяете талонную систему для получения гречки, риса, сахара, макаронов и масла. Но если это продолжится, мне кажется, что вы долго не продержитесь, не так ли? Люди будут страдать, и это не может продолжаться", - сказал Сакур.

Варданян даже не стал ничего говорить в защиту своей "уникальной" идеи касательно талонной системы, и отчаянно ответил, что "несмотря на все трудности, с которыми мы сталкиваемся, я верю, что люди будут сильными".

Это еще раз показывает безразличие российского миллиардера к жизни людей, которых он просто использует для реализации своих гнусных целей.