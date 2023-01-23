Российский миллиардер Варданян отказался осудить происходящее в Украине в прямом эфире ВВС

Российский миллиардер Рубен Варданян отказался осудить происходящее в Украине в прямом эфире ВВС.

В интервью в программе Hard Talk, избегая от ответа на вопрос о событиях в Украине, засланец начал вновь толкать речь о так называемой "гуманитарной катастрофе" армян, передает Day.Az.

"Я считаю, что вне зависимости от того, каким будет мой ответ касательно позиции Россия, Франции, США или других стран, это подорвёт возможности для получения поддержки международного сообщества. Было бы ошибкой комментировать это", - сказал он.