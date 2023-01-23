Тегеран переживает кризис в отношениях с соседями

Иран переживает кризис в отношениях с соседями. Отсутствие на международном конгрессе "Влиятельные женщины" первых леди важных соседних и мусульманских стран подтверждает данный факт.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье иранского издания "Iran International".

В статьте подчеркивается, что в конгрессе, организованном женой президента Исламской республики, приняли участие жены глав государств дружественных для Тегерана стран, таких как Буркина-Фасо, Кыргызстан, Сербия, Гвинея, Нигер, Нигерия, Шри-Ланка, Туркменистан и Армения.

Источник издания отметил, что ожидалось участие и первых леди ближайших друзей Ирана, а именно России, Китая и Сирии, или, по крайней мере, нескольких министров или парламентариев этих стран, но, по-видимому, "МИД Исламской республики не справился с этой задачей".

"Отсутствие на данном конгрессе первых леди важных соседних и мусульманских стран подтверждает кризис в отношениях Ирана со своими соседями. Жена премьер-министра Армении присутствовала на конгрессе в ситуации, когда Иран ведет холодную войну с Азербайджанской Республикой. Таким образом, визит первой леди Армении в Иран - это скорее послание Азербайджану и его региональному союзнику Турции, чем проявление уважения к Исламской республике", - говорится в статье Iran International.