В ходе передачи HARDtalk на телеканале BBC автор программы Стивен Сакур поставил беглого российского миллиардера Рубена Варданяна перед реальностью, похоронив его надежды касательно Карабаха, передает Day.Az.

"Даже правительство в Ереване говорит, что они не претендуют на то, чтобы сделать Карабах независимым государством. Здесь речь идет только о правах людей. Подразумевается, что в конечном итоге вам придется подчиниться Азербайджану", - заявил ведущий BBC.

В ответ Варданян не придумал ничего лучше, как говорить о так называемой "блокаде" и "страданиях карабахских армян".

Возможно, засланец впервые услышал такую страшную правду о том, что все его жалкие надежды будут разбиты.