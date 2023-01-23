«Вам придется подчиниться Азербайджану» — Варданян столкнулся с реальностью в эфире BBC
В ходе передачи HARDtalk на телеканале BBC автор программы Стивен Сакур поставил беглого российского миллиардера Рубена Варданяна перед реальностью, похоронив его надежды касательно Карабаха, передает Day.Az.
"Даже правительство в Ереване говорит, что они не претендуют на то, чтобы сделать Карабах независимым государством. Здесь речь идет только о правах людей. Подразумевается, что в конечном итоге вам придется подчиниться Азербайджану", - заявил ведущий BBC.
В ответ Варданян не придумал ничего лучше, как говорить о так называемой "блокаде" и "страданиях карабахских армян".
Возможно, засланец впервые услышал такую страшную правду о том, что все его жалкие надежды будут разбиты.
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