"Независимость Армении под большим вопросом"

Вопреки оптимистическим заявлениям власти, которая умудрилась найти позитив, как черную кошку в темной комнате, по итогам 2022 года в Армении был зафиксирован самый высокий уровень безработицы среди стран СНГ, и количество безработного населения в процентном соотношении составило 14,5%. Это официальные данные. Неофициальные цифры безработицы в стране еще выше.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил политический обозреватель Размик Акопджанян.

По его словам, одна проблема в стране порождает другую.

"Неуверенность в будущем Армении сказывается на рождаемости и оттоке населения из страны. Нас уже меньше трех миллионов. Дальше ситуация может еще более ухудшиться - ведь никто не захочет туманного будущего для себя и своих детей. Нужны государственные гарантии минимальной экономической стабильности, чего нет", - подчеркивает Акопджанян.

А что есть?

Как отмечает обозреватель, есть цифры, свидетельствующие о том, что государственный долг Армении увеличился более чем на 45% и сегодня превышает $9,97 млрд. То есть, армяне погрязли в долговой яме для будущих поколений граждан республики.

"А что такое большой внешний долг для маленькой страны? Это сокращение ее независимости", - признает Акопджанян.

Эксперта возмутили также неуклюжие попытки лавирования Еревана между Россией и Западом.

"Сказка про человека, который часто кричал про нападение на него волков, а потом не дождался помощи, когда они на него действительно напали - очень актуальна для нас. В мире же видят, что руководство республики делает критические заявления об ОДКБ, но при этом Армения не выходит из этой Организации. На Западе слышат заявления о том, что Россия остается гарантом безопасности Армении.

И вот тут пришла пора задать ряд вопросов "почему". Почему мы имеем то, что имеем? Потому, что позволили себе поверить в то, что откровенные популисты могут стать блестящими реформаторами.

Этого не могло быть по определению, но мы позволили себе поверить в мираж. Мы поверили в то, что Пашинян и его команда смогут решить все накопившиеся экономические, демографические проблемы страны.

Почему мы поверили в это? Потому, что прежняя власть безбожно грабила страну, вовлекла нас в путинский ЕАЭС, вместо ЕС. Потому, что хуже было просто некуда. Потому, что человеку свойственно не только ошибаться, но и надеяться на лучшее. Мы и поверили. Это был эксперимент, который доказал свою ошибочность. Мы потеряли "арцах" (Карабах, Карабахский экономический район Азербайджана - ред.), ослабли, как игрок, на геополитической карте.

Мы не видим света в конце тоннеля. В том числе и потому, что весь мир находится в его безуспешных поисках. Строить прогнозы на будущее, когда есть реальная угроза чудовищной ядерной войны в центре Европы, просто нелепо. Но еще более нелепо верить в то, что все проблемы Армении исчезнут сами по себе", - горько возмущается Акопджанян.