Манипуляции ЕС усложняют путь к миру на Южном Кавказе

Автор: Лейла Таривердиева

Любопытные новости приходят с европейских широт. Парламентская Ассамблея Совета Европы включила в свою повестку ситуацию на Лачинской дороге и в зоне временной ответственности РМК. Совет Евросоюза утвердил создание миссии для патрулирования вдоль неделимитированной армяно-азербайджанской границы со стороны Армении и не только. Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Кллар снова в регионе - второй раз за последний месяц. Посол Азербайджана в Бельгии и Люксембурге сообщает, что Европарламент не пригласил главу МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова на обсуждения по вопросам отношений между Азербайджаном и Арменией...

Пойдем по списку.

ПАСЕ все же не Европарламент с той точки зрения, что купленных армянством депутатов там поменьше и потому антиазербайджанская истерия обычно имеет умеренный накал и к безобразным последствиям обычно не приводит. Кроме того, в отличие от ЕС, в СЕ Азербайджан и Армения членствуют, а это уже совсем другой уровень обсуждений. В работе ПАСЕ участвует азербайджанская делегация, причем, очень компетентная. Тем не менее, ПАСЕ, скорее всего, не захочет выбиваться из строя и оказаться единственной структурой в Европе, которая не выразит "озабоченность" по поводу акции экоактивистов. Так что ждем.

Пойдем дальше. Евросовет, возглавляемый Шарлем Мишелем, в понедельник принял решение создать "гражданскую миссию Европейского Союза в Армении в рамках Общей политики безопасности и обороны". С интересной формулировкой: "повышение доверия в приграничных районах Армении, создание условий для нормализации армяно-азербайджанских отношений". Это просто слова, а реальную цель раскрыл верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, учреждение миссии ЕС в Армении "открывает новый этап в деятельности Евросоюза на Южном Кавказе". ЕС, по его словам, "будет продолжать поддерживать усилия по деэскалации и привержен тесному сотрудничеству с обеими сторонами для достижения конечной цели устойчивого мира в регионе". Каким-то образом миссия собирается способствовать посредническим усилиям Шарля Мишеля. Как? Обманывая азербайджанскую сторону?.. Сообщается, что срок миссии увеличен почти что в десять раз - с двух месяцев до двух лет, также раздулась и численность "миссионеров". Кроме того, миссия будет действовать уже не только на границе, но и по всей Армении.

После событий на границе в сентябре прошлого года, противостоять которым армянская сторона не была способна, в Ереване решили извлечь из случившегося выгоду. А именно - воспользоваться ситуацией и поставить Россию перед неразрешимой дилеммой "или я или они", чтобы потом начать мотивированный процесс передачи права на допуск к телу Европы, точнее, Франции. Россия не помогла? ОДКБ не помог? Все - давай, до свидания. За последние несколько месяцев Никол Пашинян сделал столько антироссийских заявлений, сколько не делал, наверное, за всю свою сознательную жизнь. Момент был выбран удачно - Россия увязла в Украине, и те расчеты, которые делались армяно-российским "трестом" после 44-дневной войны, оказались нереалистичными. Зато совершенно неожиданно в руки армянской стороны пришел козырь - избавиться от России руками европейцев, точнее, Парижа, который давно нетерпеливо подпрыгивает в ожидании своей очереди.

Зачем финнам, шведам, немцам, испанцам или итальянцам Южный Кавказ? В принципе, он не нужен и французам. Он нужен Макрону, возомнившему себя новым Наполеоном. Франция, пусть даже трижды называясь республикой, все еще не израсходовала колониалистский запал. К тому же, местная армянская тусовка постоянно пинает "давай, давай, давай" и требует демонстрации любви и верности. Как раз на днях Макрон встретился с представителями армянской диаспоры и заверял в своих самых возвышенных чувствах. Можно с полной уверенностью говорить о том, что основной движущей силой ожидающейся миссии будет именно Франция. Это будет ее миссия под прикрытием Евросоюза, о чем она давно грезит.

Напомним, что в недавнем интервью местным телеканалам Президент Ильхам Алиев раскрыл некоторые подробности, связанные с темой европейской миссии. Из его слов стало ясно, что европейская сторона очень нечестно играет. После всего того прогресса, который был достигнут в мирном процессе в 2021 году, Европа, поддавшись науськиванию Парижа, дала задний ход и теперь стремительно и совершенно нецелесообразно портит отношения с Баку. Евросоюз обманул, добившись согласия Баку на краткосрочную миссию у своих границ, а затем, уже без согласования, превратив ее в долгосрочную. Выше мы уже отметили, что обговоренные два месяца теперь превратились в два года. По всей видимости, соответствуют действительности и слухи о направлении в Армению так называемых наблюдателей, числом в десять раз превышающим обговоренные 40 человек.

Все это делается под предлогом "налаживания отношений" между Арменией и Азербайджаном, но отношения обманом наладить нельзя. Наоборот, вся эта некрасивая возня заставляет азербайджанскую сторону теперь с сомнением относиться ко всем европейским инициативам. Даже глава МИД России, страны, которая и сама не особо склонна соблюдать международное право, понимает, что европейская миссия не снимет напряженность, а усугубит ее. Как заявил на днях Сергей Лавров, миссия Евросоюза на границе Армении и Азербайджана без согласия с Баку может быть контрпродуктивной.

Кто там дальше по списку? Ага, Тойво Клаар. Ну, тут особо говорить пока не о чем, тем более, что он также собирается посетить и Азербайджан. Накануне визита спецпредставитель ЕС порадовал армян твитом о том, что едет обсуждать ситуацию на Лачинской дороге, и армянские СМИ с нетерпением ждут громких заявлений и решительных шагов. Что ж, подождем.

Что касается игнорирования Европарламентом главы МИД Азербайджана, то тут никаких других объяснений нет - только страх. Как мы уже говорили, Европарламент - это площадка для армянских забав, где благодаря серьезной ангажированности и коррумпированности многих действующих лиц антиазербайджанские решения, как правило, проходят на ура. Обсуждения там проводятся не для того, чтобы услышать мнение и азербайджанской стороны. Азербайджанских дипломатов там боятся. У них там своя тусовка, куда "чужаков" не принимают. Проармянской компании приятно собраться вот так вот, по свойски, перемыть кости Баку, отчитаться перед спонсорами, проголосовать и разойтись. К чему все усложнять?

Такие вот новости приходят из Европы, которой Азербайджан сегодня нужен больше, чем она Азербайджану. Неприятно, конечно, но у азербайджанской стороны за десятилетия независимости уже выработался своего рода иммунитет к двойным стандартам. Переживем.