Позор Пашиняна на ВВС не остановил Варданяна – а напрасно

Рубен Варданян строил большие планы на эфир HardTalk на ВВС, рассчитывая рассказывать зрителям старые сказки. Но все получилось с точностью до наоборот.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса, председатель Общественного объединения "Возвращение в Карабах" Турал Гянджалиев.

Все, по его словам, пошло не так с самого начала. Представляя Варданяна, ведущий назвал его лицом, направленным в Карабах Москвой, и человеком, имеющим темное прошлое. Этой презентацией Стивен Сакур фактически разоблачил Варданяна, зритель с самого начала узнает о том, кто этот человек, откуда он прибыл и с какими целями.

"Такая презентация полностью оправдала себя в процессе беседы, когда Варданян сам своими ответами раз за разом доказывал, что данная о нем информация соответствует действительности. Ведущий неоднократно возвращал разговор к тому, что приезд Варданяна в Карабахский регион явился вызовом мирному процессу. Тот явно не ожидал такого и, вероятно, сам не догадывается, в каком неприглядном положении оказался. Незадолго до 44-дневной войны в этой же передаче появился Никол Пашинян и так же опозорился. Ведущий задал Пашиняну очень резкие вопросы, касающиеся суверенитета Азербайджана над на тот момент еще оккупированными территориями, и Пашинян провалил все ответы. Такая же экзекуция была устроена и Рубену Варданяну. Этот деятель вышел в эфир с заранее приготовленными шаблонными заявлениями, которые уже никого не удивляют. Он вышел с намерением рассказывать набившие оскомину сказки о "блокаде" Лачинской дороги и "гуманитарной катастрофе" в зоне РМК, но HardTalk стал для него действительно очень трудным разговором. Он потерпел фиаско, клеветническая кампания, которую он готовил для ушей европейской публики, не удалась", - сказал Гянджалиев.

Наш собеседник еще раз напомнил, что вступительное слово ведущего уже сказало зрителям все об интервьюируемом лице, о его темном прошлом и незаконном сегодняшнем присутствии на территории Азербайджана. А все остальное - детали. Депутат ММ обратил внимание на тот факт, что ведущий неоднократно прерывал Варданяна, чтобы задать жесткие вопросы. Один только вопрос касательно видения будущего Карабаха чего стоит.

"Напомню, что ведущий сказал о двух путях: либо принять суверенитет Азербайджана, либо покинуть эту территорию. Варданян привык за последнее время, что в интервью зарубежным СМИ, например, французским и российским, ему не задаются трудные вопросы и предоставляется полная свобода. Он не ожидал, что на ВВС столкнется с такими трудностями, и это было очень заметно.

Программа HardTalk ВВС очень популярна на европейском пространстве и имеет большую аудиторию. И очень хорошо, что вся эта аудитория увидела истинное лицо Рубена Варданяна. Хотел бы выразить Стивену Сакуру благодарность за это", - сказал Турал Гянджалиев.

Лейла Таривердиева