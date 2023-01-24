Представители семьи Мамедовых из Западного Азербайджана в настоящее время могут увидеть свои родные места только на фотографиях, передает Day.Az.

Джумаил Мамедов родом из села Гарагая, которое расположено в ущелье Гарагойунлу, он когда-то работал главным бухгалтером местного колхоза.

Дж.Мамедов был вынужден покинуть родные земли из-за враждебного отношения армян еще в далеком 1976 году.

"Однажды мы заметили в реке какой-то предмет. Приблизившись к берегу, увидели, что это мешок. Открыв его, мы обнаружили в нем части человеческого тела. Армяне порезали 15-летнюю азербайджанку на куски и положили их в мешок", - рассказал он.

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