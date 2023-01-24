В Госслужбе по мобилизации и призыву Нахчыванской АР проводится проверка

В Государственной службе Нахчыванской Автономной Республики по мобилизации и призыву на военную службу начались проверки.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, проверки проводятся должностными лицами Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу.

В пресс-службе учреждения подтвердили АПА сообщения.

Отмечено, что в соответствии с планом проводятся комплексные проверки, о которых в ближайшие дни будет представлена обширная информация СМИ.