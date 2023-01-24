https://news.day.az/politics/1531151.html В Госслужбе по мобилизации и призыву Нахчыванской АР проводится проверка
В Госслужбе по мобилизации и призыву Нахчыванской АР проводится проверка
В Государственной службе Нахчыванской Автономной Республики по мобилизации и призыву на военную службу начались проверки.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, проверки проводятся должностными лицами Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу.
В пресс-службе учреждения подтвердили АПА сообщения.
Отмечено, что в соответствии с планом проводятся комплексные проверки, о которых в ближайшие дни будет представлена обширная информация СМИ.
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