Джейхун Байрамов о значении Зангезурского коридора

Зангезурский коридор будет иметь особое значение для развития сотрудничества между странами всего региона.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время выступления на 26-м заседании Совета министров стран-членов Организации экономического сотрудничества.

В ходе своего выступления министр подчеркнул важность мер, принимаемых в направлении создания транспортного коридора из Восточно-Зангезурского экономического района Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику.

Отметим, что в столице Узбекистана Ташкенте проходит 26-е заседание Совета министров стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭСР).