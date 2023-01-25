Франция использует миссию ЕС как инструмент

Автор: Мехти Ахмедзаде

В нынешних геополитических реалиях Южный Кавказ стал чрезвычайно важным регионом. Победа Азербайджана во Второй Карабахской войне поставила точку в продолжавшемся десятилетия конфликте и привела к новым перспективам как для региона, так и для всей Евразии. Это, в первую очередь, новые транспортные пути, логистика, соединяющие Восток и Запад, нефть и газ. Поэтому неудивительно, что некоторые страны, такие, например, как Франция, пытаются усилить свое присутствие на Южном Кавказе, чтобы оторвать кусок пирога.

С независимым Азербайджаном, являющимся центром всех путей, Париж договориться никак не может, потому что имеет предвзятую, несправедливую позицию по отношению к нашей стране. Баку, в принципе, тоже не жаждет потакать этой бессовестной стране. Мы можем прожить без Франции. Но другое дело Армения, которая называет себя "независимой", но по факту является полностью зависимой от других стран - России, коллективного Запада, включая США, Ирана, Индии...Да от кого угодно. В условиях, когда армяне готовы бросится на шею любому, кто готов оказать им помощь, Париж, конечно же, не хочет упускать такой возможности и играет свои карты - а именно, поддалкивает Европу к более широкой поддержке армянства.

Как результат, после пражских переговоров было принято решение отправить на Южный Кавказ краткосрочную миссию, которая будет наблюдать на армяно-азербайджанской границе. То, что это миссия была неправомерна и юридически недееспособна по той причине, что до сих пор по вине Еревана не проведена делимитация и демаркация государственной границы между Азербайджаном и Арменией, вопрос отдельный. Тем не менее, подчеркивалось, что именно "краткосрочно".

- Ребят, мы придем, посмотрим и разойдемся..

Не тут-то было. Поведение Франции показало, что это был лишь первый шаг, за которым последовал второй - новая наблюдательная миссия. Причем аж на 2 года. Замечаете паллитру? Спервая "краткосрочно", теперь "временно", а дальше что? Навсегда.

Вот она, главная цель - войти в регион, вытеснить из Армении в первую очередь Россию, влияние которой на "третью республику" огромно, ну а дальше все будет легко. Вчерашнее решение Совета министров ЕС направить в Армению вторую миссию подтверждает все намерения.

Азербайджан, конечно же, во время пражской встречи довел до сведения официальных лиц ЕС, что долгосрочные планы всяких там миссий, которые Армения готова принять с распростетыми объятиями, не является приемлемой, так как за всем этим стоит Франция и ее амбиции выйти на Южный Кавказ, чтобы продолжить свои неоконлониальную политику.

Решение отправить уже сотни человек, да еще и на 2 года, противоречит результатам нынешних переговоров, и особенно встречи в Праге, и служит не стабилизации ситуации в регионе, а ее обострению. Это также ставит под сомнение посредническую миссию президента Совета ЕС Шарля Мишеля.

Создается впечатление, что этот шаг ЕС является частью большой геополитической игры, часть которой направлена в первую очередь против РФ. Задействовав этот механизм, Запад планирует удалить Россию из Армении и, следовательно, из региона, что прекрасно понимают в Москве. Там уже должным образом отреагировали на решение своего "союзничка".

Война в Украине, процессы, происходящие на Южном Кавказе и другие вызовы, с которыми столкнулась сегодня Россия, заставляют ее разрываться сразу на несколько фронтов, в попытках не потерять свое влияение. Но, как видим, Запад момента не теряет и готов использовать любые способы, чтобы унизить Москву. А Армения радостно хлопает в ладоши и поддакивает. Можно констатировать, что РФ уже начинает терять способность влиять на РА. Сколько антироссийских митингов прошло в этой стране? Уже не сосчитать. Сегодня был еще один. Опять кричали "Россия, вон из Армении". Предпринимают ли что-то против таких провокаций армянские власти? Нет. У них, видите ли, якобы "демократия". А по факту взят полный курс на Запад. Ради этого и в "демократию" поиграют они.

Все это говорит о том, что постепенно завершается очередное звено в процессе окружения России вдоль границы. Не зря глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул. что миссия не послужит стабилизации. Кроме того, он отметил, что миссия ЕС на армяно-азербайджанской границе, если она будет направлена без согласия Баку, не будет эффективной и может даже иметь обратный эффект.

Вопросы, связанные с этой миссией, должны были быть согласованы с азербайджанской стороной, но ЕС этого не сделал и в единоличном порядке принял решение об отправке миссии. Новое решение ЕС служит не стабилизации, а обострению ситуации в регионе.

Интересно, что ЕС, который обычно держит открыто принимает решения и делает их доступными для общественности, в этот раз оставил текст инитиативы отправки новой миссии в Армению закрытым.

В России данная миссия воспринимается крайне негативно. Ее появление в регионе, как говорят политики, не "соответствует духу российско-армянских отношений". Но это враждебные действия со стороны Армении в отношении как России, так и ОДКБ. Появление этой наблюдательной миссии будет способствовать поддержке реваншизма в Армении, что коренным образом не отвечает национальным интересам России. Задача Запада раздуть новый конфликт, чтобы заблокировать нормальное функционирование транспортного коридора Север-Юг и других путей.

Все это доказывает, что Франция использует миссию ЕС как инструмент для размещения военной силы в регионе, нанесения удара по мирному процессу и вывода Москвы из Еревана. Однако целью гражданской миссии, созданной на встрече, организованной ЕС, должно было стать содействие миру в регионе. К сожалению, наблюдается обратное. А это подрывает доверие, существующее между Европейским Союзом и Азербайджаном. Возникает резонный вопрос: руководство Европейского Союза настолько слабо, что французские власти так откровенно добиваются разрыва их связей с Азербайджаном? Думаем, ответ на этот вопрос знает руководство Альянса.

Все это делается под предлогом "налаживания отношений" между Арменией и Азербайджаном, но отношения обманом наладить нельзя. Наоборот, вся эта возня заставляет азербайджанскую сторону теперь с сомнением относиться ко всем европейским инициативам.