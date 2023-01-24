Комиссия по вопросам помилования при Президенте Азербайджана рассмотрела еще более 100 обращений

Сегодня состоялось заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az, на заседании было рассмотрено более 100 обращений о помиловании.

Очередное заседание комиссии предусмотрено провести 31 января.

Отметим, что предыдущее заседание комиссии состоялось 17 января. В целом по итогам трех заседаний комиссии было рассмотрено более 300 обращений и приняты соответствующие решения.