Период полураспада по-ирански

Автор: Эмин Алиев

Главный редактор Trend

Теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране потряс регион. Главы государств и правительств, дипломаты и политики из десятков стран мира выступили с осуждением произошедшего. Нападение террориста, смерть начальника службы охраны дипмиссии и ранение еще двоих сотрудников стали беспрецедентным преступлением, обстоятельства которого вызывают много вопросов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в тот же день заявил, что требует от иранской стороны скорейшего и объективного расследования случившегося, а также наказания виновных. Иранская сторона, между тем, повела себя как минимум провокационно. Начальник полиции Тегерана озвучил версию, которую большинство экспертов сразу назвали наивным фейком: якобы стрелок прибыл к зданию посольства с двумя несовершеннолетними детьми, а мотивом его был бытовой конфликт и попытка найти свою жену - которую якобы то ли удерживали в посольстве, то ли не пускали вернуться из Азербайджана обратно в Иран.

Резонанс, который вызвало это нападение в мире, заставляет задуматься о сути иранского режима, его адекватности и перспективах с учетом крайне тяжелой внутриполитической и экономической ситуации.

Лодка раскачивается

Градус общественного недовольства, подобно бомбе замедленного действия, копился все последние годы, вылившись в настоящий социальный взрыв в последние недели. Весь Иран сотрясли протесты невиданных ранее масштабов. Катализатором этой волны народного возмущения стала гибель 22-летней девушки, задержанной полицией нравов за "неправильно" надетый хиджаб. Спонтанные протесты быстро превратились в общенациональный акт неповиновения режиму, правящему после исламской революции 1979 года.

Акции протеста разной степени интенсивности - обычное дело для Ирана в последние годы. Тем не менее, в этот раз массовое народное недовольство по-своему уникально: впервые масштабные акции охватили буквально все категории населения. Сегодня среди недовольных режимом аятолл - и молодежь в городах, и жители провинций, и женщины, и мужчины, и разные этнические группы, в частности азербайджанцы или белуджи. На улицы разных городов выходят люди разного достатка и возраста, студентки, школьницы и даже нефтяники. Махса Амини, смерть которой и стала искрой, из которой разгорелись протесты, была из числа курдов - но на улицы вышли представители буквально всех иранских этнических групп.

Хиджаб - одна из важнейших, но не единственная причина

Тема обязательного ношения хиджаба и наказания за нарушения правил - одна из главных конфликтных точек между иранским режимом и народом. С момента победы исламской революции именно женщины первыми ощутили на себе самые существенные изменения. Распоряжение об обязательном ношении женщинами хиджаба и вовсе стало чуть ли не первым, которое отдал аятолла Хомейни после смены режима в 1979 году. Сразу после этого, в марте того же года, сотни тысяч иранок вышли протестовать против нового правила, но безуспешно. Важным фактором стала и разделенность иранского общества: движущей силой исламской революции, ее ядром были преимущественно жившие в провинциях мужчины, что естественным образом сказалось на отсутствии у женских протестов поддержки мужской части общества. Обязательный хиджаб стал на десятилетия символом иранского режима.

Времена меняются: молодые иранцы и иранки, родившиеся уже после революции, во многом не разделяют консерватизма предыдущего поколения. Свой вклад в это внесло и распространение интернета: иранский железный занавес был еще более слабым, чем даже советский. Молодежь имела возможность узнавать о том, как живут их сверстники в других странах, даже мусульманских - и сравнивать со своей повседневной жизнью. Власти страны это понимают, и постоянно полностью или частично блокируют Интернет в стране, запрещают мессенджеры, социальные сети и VPN, но это не помогает. Тотальную информационную изоляцию тегеранский режим обеспечить так и не смог. Именно это не только подпитывало стремление недовольных властью что-то изменить, но и позволило им лучше координировать свои акции, а также получать информацию о широкой международной поддержке.



Реакция режима



Власти Ирана поначалу рассчитывали, что нынешняя волна недовольства не обернется серьезными проблемами, потому реагировали на события традиционно: митинги разгонялись, самые активные их участники арестовывались. Однако ни избиения, ни аресты и тюрьма уже не пугали протестующих - наоборот, после каждой новой карательной акции или показательного суда на улицы выходило все больше людей. Права женщин и проблема хиджаба уже перестали быть единственным требованием протестующих. К лозунгу первых дней протестов - "Женщина, жизнь, свобода!" - добавились слоганы "Смерть Хаменеи", "Позор режиму", "Вернем наш Иран!" и другие похожие.



Поняв, что быстро подавить протесты не получается, власти страны прибегли к более сложной схеме. Сначала полиции нравов было отдано распоряжение буквально испариться. В Тегеране и других городах страны с улиц пропали люди в штатском, которые следили за тем, как одеты женщины в общественных местах и имели право выписать им штраф или задержать. Все больше женщин по всему Ирану открыто ходили без платков, наказывать было просто некому. В обществе создалось ощущение скорой победы, подкрепленное тем, что режим пустил устами нескольких чиновников объявления о том, что совсем скоро полиция нравов и вовсе будет упразднена. Некоторые ручные депутаты иранского парламента даже делали в СМИ заявления о том, что в ближайшее время будут обсуждаться поправки, которые отменят обязательное ношение хиджаба.



Все это было отвлекающим маневром, благодаря которому режим успел выиграть время и не дать протестам достичь критических масштабов. Сразу после того, как пыл митингующих начал остывать, на арену цирка вышел генпрокурор Ирана, который не только напомнил, что полицию нравов никто не отменял, так и заявил о том, что ношение хиджаба закреплено в конституции страны, и менять ее никто не будет. Полиция нравов на улицах не появилась - вместо нее теперь в городах патрулируют силы КСИР - Корпуса стражей исламской революции. Сотрудники этой спецслужбы вооружены автоматами и имеют практически неограниченные в рамках иранского режима полномочия. Девушек без хиджабов на улицах Тегерана снова стали избивать, угрожать арестами и тюремными сроками. Нескольких активистов вообще казнили по надуманным обвинения вроде "отрицания существования бога" или "оскорбления святынь". Запугивание - еще одна визитная карточка иранских властей - по-прежнему широко используется для борьбы с протестующими.



Безусловно, важнейшей проблемой для устойчивости иранского режима остается постоянно ухудшающаяся экономическая ситуация. Местная валюта, риал, пробивает все новые исторические минимумы - на днях за 1 доллар на "черном рынке" давали уже 410 000 риалов. Частично санкции Запада из-за иранской ядерной программы, а частично - некомпетентные решения экономического блока правительства привели к тому, что уровень жизни населения падает все ниже, растет безработица.

Иран стал государством-изгоем

Против Тегерана введены и действуют много лет многочисленные санкции, в том числе и на уровне ряда государств и международных союзов, в первую очередь США и Евросоюза. С июля 2010 года свои объединенные санкции против Ирана ввели Австралия, Канада, Южная Корея и Япония. Особенно ситуация вокруг Ирана и действующего режима санкций против него стала накаляться с 2017 года, после прихода в Белый дом в США Дональда Трампа, обрушившего знаменитую "ядерную сделку" (или, официально, Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД), подписанную в 2015 году Тегераном и группой государств, известных как "5+1". Группа эта состоит из США, России, КНР, Великобритании, Франции - пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также Германии. Соглашение СВПД предусматривало ограничение ядерной программы Ирана (и временные ограничения на продажу и закупку им вооружений) взамен на масштабное снятие с Тегерана международных санкций. После того, как Иран пошёл на уступки, Вашингтон в 2016 году (еще при Бараке Обаме) объявил об освобождении от санкций 59 физических лиц (граждан Ирана и других государств), 385 предприятий, 77 самолетов и 227 судов, в том числе нефтяных танкеров.

Однако в 2018 году Трамп вышел из сделки и возобновил действие односторонних санкции США против Ирана и даже ввел новые, еще более жесткие. Тегеран в ответ объявил о поэтапном сокращении своих обязательств и вновь приступил к ядерным разработкам. Первый блок ограничительных мер Соединенных Штатов в 2018-2019 годах против Ирана коснулся иранского автомобильного сектора, а также иранской торговли золотом и другими металлами. Второй блок санкций касался иранского энергетического сектора, любых транзакций, имеющих отношение к углеводородному сырью, и транзакций, связанных с Центральным банком Ирана. Однако, вводя тогда новые санкции против Исламской Республики Иран, Вашингтон временно все же вывел из-под их действия несколько стран - покупателей иранской нефти: Китай, Индию, Италию, Грецию, Турцию, Южную Корею, Тайвань и Японию.

В ноябре 2018 года Иран был отключён от международной межбанковской системы SWIFT. В ноябре того же года вступил в силу третий блок санкций Вашингтона: они были распространены на иранский строительный сектор. Также под запрет попали поставки Тегерану ряда металлов, угля и промышленного оборудования.

Санкции имели и политический эффект: на фоне противодействия Западу президентом Ирана стал ярый консерватор Ибрагим Раиси, очень непопулярный в народе. А режим ,в свою очередь, стал еще активно заниматься подрывной деятельностью по всему миру: в Сирии, Ираке, Ливане или Йемене, но даже в Африке или Латинской Америке. При этом Вашингтон после прихода в Белый дом Джо Байдена заявил, что готов вернуться к переговорам о возобновлении "ядерной сделки" 2015 года. Байден не раз обещал пойти на такой шаг, однако сперва, по его словам, ему необходимо отменить действующие антииранские санкции, введенные его предшественником Трампом. В Тегеране готовность Вашингтона к любым таким переговорам уже не раз назвали "великой победой иранского народа".

Западные санкции, конечно, ударили по Ирану сильно и очень ограничили его возможности взаимодействовать с внешним миром. Особенно за последние три года Запад смог добиться того, чего его санкционный режим не сделал в предыдущие годы - существенно ограничить возможности Тегерана по экономическому и финансовому партнерству с целым рядом стран, ранее традиционно считавшихся его союзниками.

Что дальше?

Уровень протестной активности в Иране после многих недель, естественно снизился. Однако, это не повод считать, что кризис разрешен: да, возможно режим аятолл и получает таким образом передышку, но ни одна из фундаментальных причин народного недовольства так и не решена: санкции в силе, экономика постепенно катится ко дну, права женщин и этнических меньшинств продолжают ущемляться. Больше того, режим аятолл тратит на экспансию своего влияния в регионе и поддержку террористов по всему миру значительные валютные ресурсы, вместо того, чтобы инвестировать их в собственную страну и повышать уровень жизни людей.



Нельзя не учитывать и фактор аятоллы Али Хаменеи. Хаменеи в преклонном возрасте и страдает целым рядом заболеваний.Ему уже давно готовят преемника, причем среди основных кандидатов называют имена нынешнего президента Ибрагима Раиси, а также сына Хаменеи по имени Моджтаба. Ни тот, ни другой не относятся к "либералам" или "реформаторам", имеют крайне низкий уровень народной поддержки, их нельзя назвать харизматичными лидерами. Ну и наконец ни тот, ни другой не будут идти навстречу своему народу, предпринимать какие-либо решения, которые снизят градус общественного недовольства. Передача власти станет одной из сложнейших для режима операций в условиях сильной социальной напряженности. Безусловно, иранские элиты планировали провести процесс максимально тайно и закрыто, но в нынешних условиях это практически невозможно.



Есть и внешние факторы: конфронтация Ирана с Израилем стала своего рода сакральным для обеих сторон конфликтом: буквально этой ночью на иранские военные и нефтяные объекты были совершены атаки. Как утверждает Тегеран, нападение осуществлялось с помощью дронов - иранский режим уже готовится обвинить во всем Израиль. Тель-Авив, в свою очередь, вряд ли упустит возможность воспользоваться любым потрясением режима аятолл в свою пользу.

Все это грозит Ирану еще большими потрясениями. Иранский режим настолько увлекся "экспортом исламской революции", а по сути государственным терроризмом, что забыл об обеспечении своей реальной устойчивости. В середине-конце восьмидесятых годов власти СССР и в страшном сне бы не подумали, что всего через пару лет их режим перестанет существовать. Возможно, именно так сейчас думает и иранское руководство. Период полураспада иранского режима идет полным ходом - и кажется это видят все, кроме аятолл.