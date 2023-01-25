https://news.day.az/politics/1531480.html В Баку ответили на заявление Госдепа США
В Баку ответили на заявление Госдепа США
Тот факт, что по Лачинской дороге проехало более 1000 автомобилей, доставляющих необходимые грузы в Карабахский регион Азербайджана, доказывает обратное тому, что сказал 24 января представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом написал в Twitter начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.
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