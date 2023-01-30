Варданян надоел армянам

В зоне временной ответственности российского миротворческого контингента в Карабахском экономическом регионе нарастает недовольство провокационной деятельностью кремлевского "миссионера" Рубена Варданяна.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский эксперт, руководитель Аналитического центра "Иреван" Сохбет Мамедов.

По его словам, как свидетельствуют армянские же источники, за шесть месяцев незаконного пребывания на этой территории в роли "спасителя" Варданян превратил жизнь местных армян в сущий ад. И если в первое время люди еще верили в его благие намерения, то сегодня многие стали понимать, что ничего хорошего от пришествия в Ханкенди Варданяна ожидать не приходится. Об этом, подчеркнул Мамедов, свидетельствуют просачивающиеся в армяноязычную прессу и соцсети данные о возрастающем недовольстве армян деятельностью засланца.

"К примеру, армянские СМИ пишут, что против Рубена Варданяна в Ханкенди сформировано несколько оппозиционных групп. Причем, как утверждает источник одного из изданий, часть из них управляется и финансируется властями Армении. Тот же источник сообщает, что власти РА пытаются предотвратить предполагаемый "победоносный марш-бросок" Варданяна из Карабаха в Ереван, имея в виду прежние опыты, когда таким образом пришел к власти в Армении карабахский клан в лице Кочаряна и Саргсяна. Поэтому команда Никола Пашиняна старается изо всех сил не допустить внезапного появления Варданяна в Ереване, угрожающего власти нынешнего премьера. Кроме того, армянские источники утверждают, что Варданян мешает Пашиняну договориться с Баку, выдвигая непримиримые сепаратистские лозунги", - сказал наш собеседник.

Однако, отметил он, недовольны кремлевским "миссионером", судя по всему, не только в Ереване. Сегодня в стан противников Варданяна в Ханкенди вошли лица, имевшие прежде какие-то "должности" и потерявшие заработок с прибытием человека Москвы. Они уже громогласно требуют отставки так называемого "госминистра".

Самым важным в этой ситуации Мамедов считает тот факт, что на этом фоне многие местные армяне уже подумывают принять гражданство Азербайджана. Об этом пишут армянские ресурсы. Многие уже понимают, что то мирное и благополучное будущее, о котором глаголил Варданян, им может обеспечить только интеграция в азербайджанское общество.

"И чем быстрее из Ханкенди уберется Рубен Варданян, тем быстрее наступят те самые мир и благополучие для армян", - сказал Сохбет Мамедов.

Лейла Таривердиева