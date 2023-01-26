Французский журналист написал о политиках и СМИ, которые открыто заняли проармянскую позицию

Жан-Мишель Брюн, главный исполнительный директор газеты "Lagazetteaz.fr", учрежденной АМИ Trend во Франции, опубликовал статью о политиках и органах СМИ во Франции, которые открыто занимают проармянскую позицию, принимают бесчисленные резолюции против Азербайджана, готовят предвзятые статьи и репортажи, передает Day.Az.

В статье отмечено, что после поражения в 44-дневной войне армяне, особенно во французской диаспоре, пытаются вести войну в СМИ, стремясь убедить общественность признать их жертвами, а не агрессорами. Учитывая реальность, проблемы на Кавказе, пишет Брюн, не интересуют французскую общественность, кроме политиков и органов СМИ, открыто занявших проармянскую позицию, принимающих бесчисленные резолюции против Азербайджана, готовящих предвзятые статьи и репортажи, организующих круглые столы, на которые не приглашаются азербайджанцы. В статье также говорится, что единственная встреча между президентом Макроном и новым послом Азербайджана во Франции состоялась при вручении верительных грамот.

Автор также пишет, что несколько дней назад президент Эммануэль Макрон принял в Елисейском дворце двух лидеров армянских националистов во Франции.

Как отмечает французский журналист, главный "аргумент", выдвинутый сторонниками Армении - "столкновение цивилизаций", как выразился Мишель Онфре.

"По словам Жан-Кристофа Бюиссона, заместителя главного редактора журнала Figaro, "церкви заменяются мечетями". Что касается Эрика Земмура, Валери Пекреcс, Брюно Ретайо и Валери Буайе, их визит в Армению, по их словам, является символом "защиты восточных христиан перед лицом исламско-турецкой угрозы в Европе". Для французов, как видно, не имеют никакого значения такие факторы, как то, что философии Просвещения как части западного мировоззрения предшествовали идеи азербайджанского философа XII века Низами Гянджеви, то, что Азербайджан является светской мультикультурной страной, объединяющей 48 различных этнических групп или культур, в том числе восточных христиан, что азербайджанцы никогда не превращали церкви в мечети, и что, напротив, во время армянской оккупации в Карабахе были разрушены 66 мечетей, а также русская православная церковь. Реальность такова, что этот конфликт интересует нас, потому что он уже стал инструментом данного политически опасного правого класса. Их главная цель - не столько "защитить Армению", сколько сплотить французов вокруг воображаемого общего "врага", международной мусульманской общины, которая якобы хочет напасть на "христианскую западную цивилизацию" или даже "уничтожить" ее", - считает Брюн.

В статье также подчеркивается, что после заявлений министра внутренних дел о якобы "сепаратизме" мусульман Франции мир уже начал искать доказательства того, что мусульмане опасны для Запада.

"Но почему вы нападаете на Азербайджан? Не только потому что мусульмане составляют большинство населения, но и потому, что в этой стране в полной мере обеспечивается свобода вероисповедания, мультикультурализм не только существует, но и продвигается все шире и шире. Потому что для существования правых необходимо игнорировать ценности ислама", - пишет автор.

Он подчеркивает, что нельзя закрывать глаза на ложь, ложные новости, искажение истории, в которых пытаются убедить критики Азербайджана. Говоря о поддержке Армении в ряде французских СМИ и политическом дискурсе, он добавил, что по этой причине азербайджанские историки никогда не приглашались на дискуссии о прошлом региона. Именно поэтому газеты не посылают журналистов для освещения последствий армянского вандализма в Агдаме, Физули, Шуше или Гяндже, предпочитая вместо этого повторять вымышленное повествование об "армянской идентичности". Армяне Кавказа так же являются жертвами этой политической инструментализации, которая препятствует их собственному развитию и ставит их в зависимость от диаспоры, численность которой намного превышает численность населения Армении.

"Поддержка Азербайджана означает не участие в так называемой "битве цивилизаций", а борьбу за укрепление духа Просвещения, привнесенного в XII веке Низами, а с 17-го века - Руссо, Вольтером и Монтескье", - говорится в заключение в статье.