Казарма, в которой сгорели армянские солдаты, была домом азербайджанца, которого изгнали 35 лет назад

Казарма воинской части, где в результате пожара 19 января погибли 15 военнослужащих армянской армии, ранее принадлежала азербайджанцу, которого армяне изгнали из Басаркечярского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на AzTV.

Здание, которое армяне называют казармой воинской части, на самом деле является домом учителя профессионально-технического училища Басаркечярского района Кямандара Гасанова, который был изгнан из родного края 35 лет назад.

Сотрудники AZTV встретились и поговорили с семьей К.Гасанова. Сын покойного рассказал, что как только увидел кадры пожара, сразу узнал дом, в котором он вырос.