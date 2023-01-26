Источник: Агентство международной информации Trend

Гейдар Алиев инициировал крупные проекты экономического сотрудничества, которые приобрели глобальное значение.

Об этом сказал Trend в четверг бывший Президент Румынии, член Международного центра Низами Гянджеви (NGIC) Эмиль Константинеску в рамках совместного проекта АМИ Trend и NGIC "Наследие Гейдара Алиева", передает Day.Az.



"Мой президентский мандат совпал с тем периодом, когда Президент Гейдар Алиев, сумев обеспечить стабильность внутри страны и включив Азербайджан в программу НАТО "Партнерство ради мира", запустил два крупных проекта экономического сотрудничества, которые вышли за региональные рамки и в скором времени приобрели глобальное значение. Я имею в виду проекты ТРАСЕКА [программа международного сотрудничества между Европейским союзом и странами-партнёрами по организации транспортного коридора "Европа - Кавказ - Азия"] и возрождение Шелкового пути. Наша первая встреча состоялась в Стамбуле, в апреле 1997 года, на бизнес-форуме Черноморского экономического сотрудничества, где по приглашению принимающей стороны, Президента Сулеймана Демиреля, я участвовал вместе с Президентом Гейдаром Алиевым и Президентом Грузии Эдуардом Шеварднадзе. Мы решили объединить наши усилия для возрождения транспорта на древнем Шелковом пути", - сказал он.

Константинеску подчеркнул, что именно на этой встрече Президент Гейдар Алиев выдвинул также идею нефтяного трубопровода, который соединил бы Азербайджан и Румынию, где, наряду с Соединенными Штатами Америки, была осуществлена первая промышленная добыча нефти.

"Сотрудничество в период президентства Гейдара Алиева было укреплено благодаря нашим совместным действиям на нескольких саммитах. Этот дух искреннего сотрудничества во имя лучшего мира перенял Международный центр Низами Гянджеви, которому удалось собрать вместе авторитетных демократических лидеров современного мира, а также выдающихся представителей научных кругов на форумах, организованных в Баку и других престижных городах мира. Я каждый год участвовал в таких мероприятиях, понимая, что только культура мира может обеспечить человечеству процветающее будущее", - заключил он.