Ответственность за террористическую атаку на посольство Азербайджана в Иране лежит непосредственно на Иране. Азербайджанское общество решительно осуждает этот инцидент, и я считаю, что высшее руководство Ирана должно извиниться перед азербайджанским народом.

Как передает Day.Az, об этом сказала в пятницу Trend депутат парламента Азербайджана Севиндж Гусейнова.

Она сказала, что Венская конвенция указывает, что ответственность за обеспечение безопасности дипломатов и дипломатического корпуса лежит непосредственно на стране, в которой он находится.

"Грубо нарушены положения Венской конвенции. Инцидент должен быть тщательно расследован, а преступник и стоящие за ним - понести суровое наказание. Азербайджанское государство ждет объективного расследования дела. Однако надежды на это очень мало. Иран всегда был известен как страна, поддерживающая терроризм, где имели место многочисленные факты нападений на посольства, дипломатические представительства, а также на иностранных граждан. Поэтому есть большие сомнения в объективном расследовании теракта, совершенного против нашего посольства. Из распространенной информации также следует, что Ясин Гусейнзаде, совершивший теракт, является гражданином Ирана и что он был связан с иранскими спецслужбами, в частности с Сепахом. Если бы охрана посольства не предотвратила действия террориста, все сотрудники посольства были бы убиты. Судя по видеозаписям, иранская полиция не предпринимала никаких попыток предотвратить теракт, и в настоящее время никаких оперативных действий не предпринимается.

Иранская сторона пытается исказить суть трагедии, чтобы избежать ответственности. Якобы, это произошло на бытовой почве. Иранская сторона утверждает, что террорист прибыл на эту территорию с ребенком и т. д. распространяет ложную информацию. Все это является ложью. Преступник обязательно должен понести наказание", - сказала Гусейнова.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.