Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и России

27 января министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову в связи с терактом против посольства Азербайджана в Иране, передает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

Сергей Лавров решительно осудил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране и выразил соболезнования семье убитого сотрудника посольства, правительству и народу Азербайджана. Он заявил, что необходимо привлечь преступника к ответственности в короткие сроки.

Министр Джейхун Байрамов поблагодарил коллегу за звонок и соболезнование. Министр осудил предательский теракт. Было доведено до сведения, что решительно требуется установление в кратчайшие сроки и самое строгое наказание лиц, совершивших указанный теракт, а также заказчиков этого кровавого акта.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.