Нападение на посольство Азербайджана не могло произойти без ведома иранских властей

Судя по всему, это организованная и преднамеренная акция, однозначно, осуществленная с ведома иранских властей.

Об этом сказала в беседе с Day.Az американский аналитик, юрист и правозащитник Ирина Цукерман, комментируя теракт в отношении посольства Азербайджана в Тегеране.

По ее словам, Иран является государством слежки, в котором никакие заметные события, в том числе и особенно нападения на иностранные посольства, не могут происходить без участия и одобрения властей.

"Обратим внимание на состоявшийся вслед за нападением в Тегеране проармянский митинг с отчетливым антиазербайджанским посылом. Это не была спонтанная акция, она была организована в контексте сохраняющейся напряженности между Азербайджаном и Арменией. Ясно, что Иран пытается подорвать мирные переговоры между Баку и Ереваном и спровоцировать дополнительную напряженность и разногласия. Он также надеется на эскалацию напряженности между ним самим и Баку. Причиной тут служит растущая роль вашей страны в качестве поставщика энергоносителей в Европу, что, как полагают в Тегеране, ущемляет интересы Ирана, а также ширящиеся политические отношения Азербайджана с Израилем. Последний, как известно, часто становится мишенью иранских угроз. К такому вмешательству в национальный суверенитет Азербайджана, Баку следует относиться очень серьезно и не допустить больше подобного, иначе будут иметь место новые инциденты", - сказала американский аналитик.

Лейла Таривердиева