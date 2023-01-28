Кувейт в этот трудный день солидарен с Азербайджаном

Государство Кувейт решительно осудило вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате которого один человек погиб и двое получили ранения.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится на странице Министерства иностранных дел Кувейта в Twitter.

Министерство подчеркнуло принципиальную и неизменную позицию государства Кувейт против насилия и террора, отметив солидарность с Азербайджаном.

МИД Кувейта выразил глубокие соболезнования Азербайджану и семье погибшего, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.