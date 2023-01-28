Учения инженерных войск в азербайджанской армии - ФОТО - ВИДЕО
В соответствии с планом, утвержденным министром обороны Азербайджана, проводятся учения по боевой подготовке с инженерными подразделениями.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, cогласно плану инженерные подразделения выполняют задачи по инженерному обеспечению боевых действий в сложных оперативных условиях.
На учениях с участием специалистов других государственных агентств основное внимание было уделено дальнейшему совершенствованию профессионального уровня и навыков боевой подготовки военнослужащих, выполняющих инженерное обеспечение, а также навыков эффективного использования современной инженерной техники и оборудования, принятых на вооружение.
Личный состав, привлеченный к учениям, выполняет практические задачи по обнаружению и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов, преодолению водных преград путем строительства понтонно-мостовых переправ, открытию проходов различными способами на минных полях, преодолению препятствий и другие задачи.
Учения, проводимые с целью повышения боевой готовности личного состава инженерных подразделений азербайджанской армии продолжаются.
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