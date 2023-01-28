В Армении привлекут женщин на военную службу

Автор: Мехти Ахмедзаде

В Армении безуспешно продолжаются попытки хоть каким-то образом возродить труп под названием "армянская армия". Вооруженные силы государства-агрессора и оккупанта были разгромлены Азербайджаном во время Второй Карабахской войны, по результатам которой наша страна освободила от оккупации свои суверенные территории. "Железный кулак" Армии Азербайджана доказал, что "непобедимая армянская армия" - это всего лишь неудачный миф, место которому на свалке истории.

Тем не менее, сегодня премьер-министр наших "многострадальных" соседей Никол Пашинян заявил, что в Армении планируется введение добровольной военной службы для женщин. Отметим, ранее заместитель министра обороны страны Арман Саргсян сообщил, что подготовлен законопроект о приеме женщин на военную службу.

Ну, что еще поделать? Нет мужчин в стране, не осталось. Часть дезертировала и продолжает заниматься этим "бравым" делом, часть была ликвидирована на территории Азербайджана. Не распускать же теперь остатки "армии", если так ее можно назвать.

В середине октября министр обороны Сурен Папикян (не является военным - прим.) на заседании правительства поделился планами о разработке программы военной подготовки для женщин, которые, по его словам, желают получить навыки стрельбы из боевого оружия. Папикян сообщил, что в ведомство обращается много женщин, которые "просто мечтают служить в армии". Минобороны на призыв прекрасной половины общества с радостью откликнулось и, как видим, разрабатывало соответствующую программу и придумало курсы на стрельбище.

Ну, если армянским мужчинам это не под силу служить, может, получится у женщин. Учитывая отток мужчин из страны, очевидно, что Еревану больше делать нечего. Это шаг отчаяния.

Сегодня армянская армия до сих пор находится в коматозном состоянии и, скорее всего, больше никогда не восстановится ввиду того, что она была разграблена "бывшими" в лице Кочаряна и Саргсяна, а остатки вовсе дезертировали или были ликвидированы победоносной Азербайджанской армией. Напомним, что недавно в Армении хотели принять закон и узаконить дезертирство. В конце августа этого года Минобороны РА предложило разрешить солдатам-срочникам досрочную демобилизацию за 24 млн драмов (почти 60 тысяч долларов - ред.). Простыми словами - убежать от армии легально.

Армянская армия всегда являлась проектом бестолковым и не подлежит восстановлению, ибо число уклонистов и дезертиров растет с каждым днем в геометрической прогрессии. Беглецы всегда есть и готовы заплатить любую сумму, лишь бы не служить. Но странная получается картина - в армии не хватает мужчин, но при этом им дают возможность увильнуть от службы? Парадоксально. Создается впечатление, что армянскому правительству женщин совсем не жалко. Подобные нелогические цепочки армянского руководства, несомненно, заслуживают насмешек.

Короче говоря, над прекрасной половиной населения Армении нависла серьезная угроза. Идея компенсации недостатка мужского населения за счет населения женского не покидает военное руководство страны. В условиях демографического кризиса, оттока молодежи призывного возраста Армения оказалась в очень "интересном" положении.

Напрашивается еще один вопрос - что будет делать Ереван, когда и женщины начнут дезертировать и убегать из страны? Время покажет.