Обезвредивший иранского террориста Васиф Тагиев успешно прооперирован
Cотрудник службы безопасности посольства Азербайджана в Иране Васиф Тагиев, который обезвредил террориста во время атаки на дипмиссию вчера, прооперирован, сказал в субботу Day.Az глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
"Васиф Тагиев прооперирован, его состояние удовлетворительное", - сказал он.
Во время теракта в посольстве Васиф бросился на вооруженного террориста и нейтрализовал его.
Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.
Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.
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