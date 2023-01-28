https://news.day.az/politics/1532546.html НПО осудили вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране - Заявление
НПО осудили вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране - Заявление
522 неправительственные организации (НПО), действующие в Азербайджане, распространили заявление в связи с вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Иране, сообщает в субботу Day.Az.
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