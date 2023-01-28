"Забугорники" в роли глашатаев иранской пропаганды: ложь, подлость, предательство

Автор: Акпер Гасанов

"У меня есть претензии к властям моей страны, но решать я их буду не с вами", этот ответ западным журналистам приписывают Владимиру Высоцкому. Вспомнил я о нем неспроста. Для меня совершенно очевидно, что можно быть не согласным с теми или иными действиями руководства Азербайджана, но нельзя превращаться в орудие пропаганды против своей Родины. Потому, что это зовется предательством.

Именно такое, позорное ремесло избрали те персонажи, которые обосновались в разных европейских странах и используют возможности социальных сетей для регулярных своих представлений в роли корыстных или бескорыстных, полезных или бесполезных "идиотов". В этой же роли они чувствуют себя комфортно уже не первый год.

В этой же ипостаси они выступили и ныне, после того, как в Тегеране произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. В результате которого погиб начальник службы охраны посольства Орхан Аскеров. С осуждением данного теракта выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев и МИД нашей страны.

Иран осудили и выразили слова соболезнования Азербайджану Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган , министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу , Госдеп США, МИД России, МИД Украины, МИД Израиля, МИД Швеции, МИД Казахстана, МИД Кыргызстана , МИД Молдовы, МИД Грузии, Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович Бурич , председатель парламента Молдовы Игорь Гросу, министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску,министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, посол по особым поручениям МИД ФРГ Маттиас Люттенберг, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, президент 77-й Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Короши.

Это далеко не полный список. Весь мир шокирован этим терактом. Многие мировые СМИ напоминают о том, что Иран является государством, открыто угрожающим Азербайджану. Упоминается и о том, что правящий ныне в Иране режим давно уже взял на вооружение методы террора. А знаете, что пишут в армянских СМИ? Так выпячивают тот факт, что руководство Армении оказалось едва ли не единственным государством, которое не осудило Иран за теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране.

Но было не только это. "В Баку, в конце концов, должны понять, что игра, образно говоря, с хвостом ближневосточного льва, подобного Ирану, не остается и не останется без последствий. Поэтому очередная враждебная истерия, которая выплескивается прямо сейчас из Баку, удостоится беспрецедентного иранского отклика в совершенно неожиданном для диктаторского режима Баку месте и времени", написал в своем Telegram-канале иранист Вардан Восканян.

И его цитируют многие армянские СМИ. Он и иные армянские "эксперты" активно продвигают ложь о бытовом характере преступления. Они тиражируют придуманную в Иране байку про то, что Ясин Гусейнзаде, совершивший теракт, пришел в посольство с ребенком, что ему "не давали возможности встретиться с женой". Все это не просто чушь и ложь, а осознанная дезинформация.

Которую не стесняются тиражировать проживающие в различных европейских странах так называемые "оппозиционеры". Я взял это слово в кавычки потому, что в реальности об оппозиционной деятельности этих персонажей, большей частью представляющих собой откровенных маргиналов, сделавших предательство Родины профессией, никто не слышал, покуда они не нашли приют за пределами Азербайджана.

Вряд ли кто-то из них знаком с творчеством Высоцкого, видел его роли в театре и кино, слушал его песни. Не знаю поэтому ли, но они поступили диаметрально противоположно тому ответу, который , как гласит молва, Высоцкий дал западным журналистам. Они не просто предпочли демонстрировать свои претензии к руководству Азербайджана, они , по сути, решили обелить нападение на Азербайджан.

Да, именно так. Ведь, нападение на посольство Азербайджана это и есть нападение на Азербайджан. Но обосновавшиеся в странах Европы псевдо-оппозиционеры " не заметили" того, что в тот самый день, когда был совершен теракт в отношении посольства Азербайджана в Тегеране, проживающие в этом же городе армяне вышли на митинг в поддержку сепаратистского режима в Ханкенди и требуют "разблокирования" Лачинской дороги.

Эти "забугорники" предпочли стать глашатаями лжи, распространяемой в свое оправдание иранской пропагандой. Тем самым, они выставили в глупом свете самих себя. Ибо, противопоставлять свою ложь позиции такого огромного числа стран международных может только тот, чью репутацию невозможно уже обелить. Впрочем, это им со всем этим дальше жить.