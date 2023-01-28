https://news.day.az/politics/1532579.html МИД Польши осуждает вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране
МИД Польши осуждает вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране
Министерство иностранных дел Польши осуждает вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, передает в субботу Day.Az со ссылкой на страницу ведомства в Twitter.
"Мы выражаем наши соболезнования семье погибшего и сочувствие пострадавшим и их семьям", - говорится в сообщении.
Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.
Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.
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