Заявление МИД Омана в связи с терактом в посольстве Азербайджана в Иране

Министерство иностранных дел Омана осудило нападение на посольство Азербайджанской Республики в столице Ирана, передает в субботу Day.Az со ссылкой на оманские СМИ.

Ведомство подтвердило твердую позицию Султаната Оман, отвергающую любые действия, направленные против дипломатических миссий и дестабилизирующие безопасность и стабильность.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.