https://news.day.az/politics/1532676.html Генсек ОБСЕ осудила нападение на посольство Азербайджана в Иране
Генсек ОБСЕ осудила нападение на посольство Азербайджана в Иране
Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид осудила нападение на посольство Азербайджана в Иране, сообщает Day.Az в субботу со ссылкой на публикацию генсека в Twitter.
"Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего и желаю выздоровления раненым", - говорится в публикации.
Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.
Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.
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