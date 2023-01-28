Генсек ОБСЕ осудила нападение на посольство Азербайджана в Иране

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид осудила нападение на посольство Азербайджана в Иране, сообщает Day.Az в субботу со ссылкой на публикацию генсека в Twitter.

"Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего и желаю выздоровления раненым", - говорится в публикации.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.