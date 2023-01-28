Переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией является одним из важных вопросов повестки дня госсекретаря США Блинкена.

Как передает в субботу Day.Az, об этом сказала замгоссекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в интервью армянской службе "Голос Америки".

"Мы считаем, что обе стороны привержены этому процессу. Мы готовы всячески содействовать, понимая, что сложные решения, которые необходимо принять для достижения мира, должны быть приняты как в Баку, так и в Ереване", - сказала Донфрид.

По ее словам, это включает в себя обсуждение многочисленных сложных вопросов, в том числе демаркацию границы и возобновление транспортного сообщения между странами.