МИД Туркменистана осудил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

Министерство иностранных дел Туркменистана осудило вооружённое нападение на Посольство Азербайджана в Иране, совершённое 27 января 2023 года, в результате которого есть погибший и раненые среди сотрудников дипломатической миссии.

Как передает Day.Az, об этом говорится в субботу в заявлении МИД Туркменистана.

"Туркменистан заявляет о недопустимости нападения на дипломатические представительства и применения какого-либо насилия в отношении персонала дипломатических ведомств.

МИД Туркменистана выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего, а также желает скорейшего выздоровления раненым сотрудникам посольства Азербайджана в Иране", - говорится в заявлении.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.