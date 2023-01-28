Аргентина осуждает нападение, совершенное на посольство Азербайджана в Тегеране

Аргентинская Республика осуждает нападение, совершенное на посольство Азербайджана в Тегеране, и выражает свои соболезнования народу и правительству Азербайджана в связи со смертью начальника службы безопасности вышеупомянутого дипломатического представительства, говорится в сообщении Министерства иностранных дел страны, передает Day.Az со ссылкой на МИД.

"Аргентинская Республика выражает свои соболезнования родственникам жертвы и выражает надежду на скорейшее выздоровление пострадавших в результате нападения", - говорится в заявлении.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.