МИД Узбекистана осудил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

Министерство иностранных дел Узбекистана решительно осудило вооруженное нападение, совершенное 27 января 2023 года на посольство Азербайджана в Тегеране.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Узбекистана.

"Выражаем глубокие соболезнования близким погибшего и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

Надеемся, что по результатам тщательного расследования данного инцидента все виновные будут привлечены к ответственности", - говорится в заявлении.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.