Посол Норвегии осудил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

Посол Норвегии в Азербайджане и Турции Эрлинг Шонсберг осудил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Как передает Day.Az, об этом посол написал на своей странице в Twitter.

"Глубоко потрясен вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Тегеране. Нападения на дипломатические представительства недопустимы. Выражаю свои соболезнования семье погибшего и коллегам из МИД Азербайджана", - написал он.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.