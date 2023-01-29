Президент ПА ОБСЕ осудила нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

От имени Парламентской ассамблеи ОБСЕ решительно осуждаю нападение на посольство Азербайджана в Иране и призываю к полному расследованию данного инцидента.

Об этом, как сообщает Day.Az, написала на своей странице в Twitter президент ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт.

Она также выразила соболезнования в связи с гибелью сотрудника посольства в результате теракта.

"Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим при нападении", - отметила она.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.