Атакой на посольство Иран пытается угрожать Азербайджану

Атакой на посольство Тегеран пытается угрожать Азербайджану. Иран представляет угрозу для всех соседей в регионе, и с этим необходимо бороться.

Как передает Day.Az, об этом повествуется в статье Джеймса Уилсона, опубликованной в авторитетном издании Eureporter.

В материале, посвященном террористической атаке, совершенной против азербайджанской дипломатической миссии в Тегеране, Уилсон рассказал о том, как дипломаты подверглись вооруженному нападению.

"Нападавший открыл огонь из автомата "Калашникова", в результате атаки был убит начальник охраны дипломатического представительства. Еще двое сотрудников службы безопасности были ранены. Как сообщил близкий к Корпусу стражей исламской революции источник, нападавшим на посольство Азербайджана являлся 50-летний гражданин Ирана Ясин Гусейнзаде. Иранские власти утверждают, что у него был некий "личный мотив"".

По словам Уилсона, ни одна страна в мире не застрахована от террористических атак на иностранные посольства. Автор статьи отмечает, что многочисленные нападения на дипломатические представительства в истории Ирана всегда происходили с ведома и по приказу иранских властей - от резни 1829-го года, произошедшей в русском посольстве, до захвата посольства США в Тегеране в 1979 году, а также атаки на представительства Саудовской Аравии в недалеком 2016-м.

"Спустя столетия иранское общество по-прежнему одобряет убийства дипломатов. К примеру, 10 февраля 2022 года посол РФ в Иране возложил цветы к памятнику поэта и посла Александра Грибоедова, убитого иранскими фанатиками, что вызвало волну недовольств в иранском сегменте соцсетей. Жители Ирана угрожали напасть российского дипломата и поступить с ним, как с Грибоедовым. Изуродованное тело поэта можно было опознать среди сотен других трупов лишь благодаря пальцу, простреленному на дуэли, который был его отличительной физической особенностью. Иран совершенно не считает нужным признавать свою вину или просить прощения за линчевание дипломатов. Представители Ирана в телеграм-каналах сами писали, что "посол виноват сам", - пишет Джеймс.

Автор подчеркивает, что и за пределами ИРИ в разных странах агенты секретных служб и террористических структур, поддерживаемых режимом мулл, а точнее, КСИР, обвиняются в планировании нападений на посольства США и Израиля.

"Естественно, можно предположить, что власти не отдавали прямого приказа открыть огонь по посольству Азербайджана, и что спецслужбы не стояли непосредственно за этим террористическим актом, но все же навязывается множество вопросов. Например, как полностью контролирующие оборот вооружения в стране и постоянно сообщающие об изъятии оружия у противников режима иранские власти могли не знать о заряженном автомате "Калашникова", принадлежащим человеку с т.н. "личными и семейными проблемами". Нападавший прибыл в Тегеран из провинции, где ежедневно проходят антиправительственные протесты. Ближайший город этой провинции находится в 425 километрах от Тегерана. И что, человек с "личными проблемами" берет автомат "Калашникова" и спокойно едет с ним в столицу, чтобы напасть на посольство?" - задается вопросами Уилсон.

В статье напоминается, что посольство Азербайджанской Республики в Иране охраняется не только сотрудниками изнутри, но и иранскими силами безопасности снаружи: "Причем патрулируется более интенсивно, чем, например, посольство США в Москве, поскольку на самом деле это не посольство охраняется от иранцев, а Иран "защищается" от представительства Азербайджана. Ведь Тегеран давно намекает, что Израиль, НАТО, США и Великобритания "подстрекают" иранское население к протестам против режима с территории северного соседа. Нельзя отрицать вину тегеранской муллократии в беспрецедентной кампании лжи, клеветы и разжигания ненависти против азербайджанского народа, Азербайджанского государства и руководства страны. Режим аятолл создал вокруг Азербайджана атмосферу ненависти, в которой стрельба оказалась неизбежной".

"Мы не считаем, что нападение на посольство Азербайджана в Иране было совершено на личной почве, - заявил Айхан Гаджизаде, глава пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства, в интервью TRT Haber. - Азербайджан всегда был сторонником добрососедства с Ираном и ожидал положительного ответа. Однако данные провокации оказывают негативное влияние".

Уилсон также подчеркнул, что за 6 часов до террористического акта в посольстве Азербайджана в Тегеране Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны группы, которая полностью финансируется и контролируется Ираном.

"На фоне недавнего обмена письмами между парламентами Израиля и Азербайджана, которые в основном были посвящены общей иранской угрозе для обеих стран, такое совпадение во времени выглядит по меньшей мере символично, а то и вовсе подозрительно. Следует также отметить, что подстрекательская кампания Ирана против Азербайджана имеет явную антисемитскую коннотацию.

Иранское государственное агентство ISNA сообщило, что Баку "превратился во врага Тегерана из-за того, что был развращен влиянием Израиля, Турции и НАТО", что якобы именно НАТО лоббирует строительство "Туранского" коридора, связывающего Анкару и Баку, и, в свою очередь, другие тюркские государства Центральной Азии. Поскольку Азербайджан стал врагом аятолл, вполне естественно, что Иран воспринимает его регионального противника - Армению - в качестве близкого союзника.

Трудно предсказать, как будут развиваться события в будущем, но ясно одно: Иран представляет угрозу для всех соседей в регионе, и с этим необходимо бороться", -заключил автор Eureporter.