Канада осудила нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Канады в Twitter.

"Акты насилия в отношении дипломатических представительств не имеют оправдания. Выражаем соболезнования семье погибшего и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в публикации.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.