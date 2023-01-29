Канада осудила нападение на посольство Азербайджана в Иране
Канада осудила нападение на посольство Азербайджана в Иране.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Канады в Twitter.
"Акты насилия в отношении дипломатических представительств не имеют оправдания. Выражаем соболезнования семье погибшего и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в публикации.
Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.
Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.
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