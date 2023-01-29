Венесуэла выразила соболезнования Азербайджану в связи с нападением на посольство в Тегеране.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении, размещенном на странице в посольства Венесуэлы в Азербайджане в Twitter.

"Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким сотрудника посольства Азербайджана в Тегеране, погибшего в результате нападения на дипмиссию в пятницу, 27 января 2023 года. Мы молимся за скорейшее выздоровление пострадавших", - говорится в сообщении.