Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный генеральному секретарю ВМО

Состоялся показ очередного фильма в рамках проекта "Формула власти" первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана.

Передача была посвящена генеральному секретарю ВМО Петтери Тааласу.

Day.Az представляет вниманию полную видеозапись передачи.