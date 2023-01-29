Жители Тегерана соболезнуют Азербайджану

- и не верят в лживость иранского режима - ВИДЕО

В Сети появились снимки листовок из Тегерана с соболезнованиями Азербайджану и портреты убитого в результате теракта Орхана Аскерова.

Как сообщает Day.Az, жители Тегерана таким образом выражают Азербайджану свою поддержку. Граждане Ирана понимают лживость версии режима о случившемся инциденте в посольстве и негласным образом выражают ему свое недовольство.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.



Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.