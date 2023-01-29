Террористическая политика Ирана ведет к самоуничтожению

Источник: Агентство международной информации Trend

Напомним, что 27 января 2023 года, около 8:30 по бакинскому времени, на посольство Азербайджанской Республики в Иране было совершено террористическое нападение. Нападавший убил начальника службы безопасности. Также были ранены двое охранников посольства при предотвращении нападения.

После инцидента иранская сторона стала озвучивать различные лживые причины произошедшего. То появлялись утверждения о том, что напавший на посольство Азербайджана был вместе с детьми, то ложные утверждения о том, что инцидент произошел из-за семейно-бытовых обстоятельств. После того, как были обнародованы кадры момента атаки, стало ясно, что все утверждения иранской стороны были ложными.

После этого случая Иран, и без того погрязший в хаосе, затрясло еще больше. По состоянию на вчерашний день, в ответ на террористическую политику Ирана, были совершены теракты отдельными группировками в разных регионах страны.

Также активизировались протесты, продолжавшиеся месяцами во всех городах и селах Ирана, а в некоторых местах даже переросли в массовые беспорядки. Население, сытое по горло режимом муллы, продолжает свою борьбу, несмотря на аресты и казни.

Конечно, многие международные организации, государства и институты справедливо осудили этот террористический акт против посольства Азербайджана, и нынешнее иранское правительство было осуждено напрямую.

Таким образом, социально-политическая нестабильность, царящая в настоящее время в Иране, достигла своего пика. Эта ситуация с каждым днем ​​приближает крах режима муллы.

Депутат Милли Меджлиса Севиндж Гусейнова, говоря о вероломном нападении на посольство Азербайджана, отметила, что ответственность за теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране ложится непосредственно на Иран.

"Азербайджанское общество решительно осуждает это, и я считаю, что высшее руководство Ирана должно принести извинения азербайджанскому народу. Грубо нарушены положения Венской конвенции. Инцидент должен быть серьезно расследован, а преступник и его покровители должны понести наказание. Азербайджанское государство требует объективного расследования этого дела. Иран известен как страна, поддерживающая терроризм. Есть большие сомнения в объективном расследовании теракта против нашего посольства. Из опубликованной информации также видно, что виновником инцидента является Ясин Гусейнзаде, гражданин Ирана, имеющий связь со спецслужбами Ирана. Если собственная охрана посольства не остановила бы террориста, могли быть убиты все сотрудники посольства.Также из видеозаписи видно, что иранская полиция не предпринимала никаких попыток предотвратить теракт.

Иранская сторона пытается исказить характер инцидента, чтобы избежать ответственности. Якобы этот инцидент произошел на бытовой почве. Все это ложь и направлено на то, чтобы отвлечь внимание от террориста, связанного с иранскими спецслужбами. Преступник должен понести наказание", - добавила депутат.

Депутат Милли Меджлиса Джавид Османов, в свою очередь, заявил, что нет гарантий неприкосновенности любого посольства или диппредставительства в Иране, в том числе и посольства Азербайджана.

"Потому, что нынешнее правительство поддерживает тех, кто совершает террористические акты и создает террористические организации. Террористические акты были совершены против многих посольств, дипломатических миссий и иностранных граждан в Иране. Этот террористический акт, который был совершен в посольстве Азербайджана, вызывает серьезную озабоченность у нашего общества. На фоне предвзятой позиции Ирана в отношении Азербайджана, выдвижения безосновательных обвинений, обострения отношений с Азербайджаном, ждать объективного расследования не перспективно", - добавил депутат.

Стоит отметить, что бывший посол Израиля в Азербайджане Артур Ленк в своем Twitter-аккаунте подчеркнул, что Израиль решительно осуждает нападение на дипломатическое представительство Азербайджана в Иране.

"Это ужасно. Выражаю глубочайшие соболезнования Министерству иностранных дел Азербайджана. Кто-нибудь удивлен, почему это произошло в Иране?", - отметил он.

Вероломное нападение на посольство Азербайджана в Иране является прямой виной иранского режима и, возможно, было им организовано. Этот террор исходит из враждебной политики режима муллы по отношению к государству и народу Азербайджана. Иран всегда был известен как страна, поддерживающая терроризм, и исторически был рассадником террористов. Как в таком случае официальный Тегеран может гарантировать безопасность дипкорпуса и иностранных представительств? С другой стороны, враждебная позиция Ирана по отношению к нашей стране не является секретом. Все это говорит о том, что вооруженное нападение на посольство Азербайджана является преднамеренным террористическим актом.

Террористическая политика Ирана ведет к самоуничтожению. Это неизбежно!