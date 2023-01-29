https://news.day.az/politics/1532875.html Началась эвакуация сотрудников посольства Азербайджана в Иране
Началась эвакуация сотрудников посольства Азербайджана в Иране
Началась эвакуация сотрудников посольства Азербайджана в Иране.
Как сообщает Day.Az, сегодня в Азербайджан будут доставлены сотрудники посольства и члены их семей, а также тело погибшего Орхана Аскерова.
Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.
Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.
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