Началась эвакуация сотрудников посольства Азербайджана в Иране.

Как сообщает Day.Az, сегодня в Азербайджан будут доставлены сотрудники посольства и члены их семей, а также тело погибшего Орхана Аскерова.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.