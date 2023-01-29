Вылет самолета с эвакуированными сотрудниками посольства Азербайджана в Иране задерживается

Вылет самолета с эвакуированными сотрудниками посольства Азербайджана в Тегерана задерживается иранской стороной.

Как сообщает в воскресенье Day.Az, вылет ожидается в 22:00 по местному времени.

18:22

Самолет с эвакуированными сотрудниками посольства Азербайджана вылетает из Ирана, передает в воскресенье Day.Az.

Также доставляется тело Орхана Аскерова, погибшего в результате нападения на посольство Азербайджана в Иране 27 января.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.